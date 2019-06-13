Опрос показал, что большинство жителей США не выбрали бы Трампа в 2020 году

Людям предоставлялась возможность проголосовать за нынешнего президента по результатам его сравнения с остальными кандидатами.

Большинство американцев скорее отдали бы свой голос за сенатора-демократа Берни Сандерса или экс-вице-президента США Джо Байдена, чем за планирующего переизбраться на второй срок Дональда Трампа. Информация об этом следует из опроса, проведённого изданием Politico совместно с компанией Morning Consult.

Согласно данным исследования, 44% респондентов заявили, что, скорее, поддержали бы Байдена, а не Трампа в случае, если выборы проводились бы сегодня. При этом в пользу Трампа высказалась треть опрошенных (33%).

В следующем пункте опроса, где респондентам предоставлялось сравнить Сандерса и Трампа, люди голосовали в пропорции 42% к 32% соответственно. В обоих случаях около четверти опрошенных не смогли дать точного ответа.

Остальные кандидаты, собирающиеся баллотироваться на президентский пост: Элизабет Уоррен, Камала Харрис, Кори Букер, экс-депутат Бето О'Рурк и мэр города Саут-Бенда в Индиане Пит Буттиджич проигрывают действующему главе государства несколько процентных пунктов.