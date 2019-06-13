На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6 км

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Фото © ТАСС / Денис Будьков

По данным специалистов, извержение может влиять на самолёты, летящие на низкой высоте.

Высочайший действующий вулкан Евразии — Ключевская сопка — выбросил столб пепла на высоту шесть километров. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Утром 13 июня произошёл пепловый выброс на вулкане Ключевском. Высота пеплового столба достигла шести тысяч метров над уровнем моря. Шлейф простирается на запад — северо-запад от вулкана на расстояние около пяти километров, — говорится в сообщении.

По данным специалистов, извержение может влиять на самолёты, летящие на низкой высоте. Вулкану присвоена оранжевая категория опасности. По данным МЧС, пеплопадов в населённых пунктах не зарегистрировано.

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