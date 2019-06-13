На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6 км

По данным специалистов, извержение может влиять на самолёты, летящие на низкой высоте.

Высочайший действующий вулкан Евразии — Ключевская сопка — выбросил столб пепла на высоту шесть километров. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

— Утром 13 июня произошёл пепловый выброс на вулкане Ключевском. Высота пеплового столба достигла шести тысяч метров над уровнем моря. Шлейф простирается на запад — северо-запад от вулкана на расстояние около пяти километров, — говорится в сообщении.

По данным специалистов, извержение может влиять на самолёты, летящие на низкой высоте. Вулкану присвоена оранжевая категория опасности. По данным МЧС, пеплопадов в населённых пунктах не зарегистрировано.