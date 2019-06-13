Осуждённая в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог в $3,29 миллиона США

Осуждённая в Кувейте предпринимательница Мария Лазарева вышла на свободу под залог в 3,29 миллиона долларов США. Соответствующее заявление сделал общественный защитник женщины из Московской торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров.
— Это большая победа её родителей, русской дипломатии, общественных защитников из Московской торгово-промышленной палаты и фонда Ельцина, международных адвокатов и консультантов, — цитирует Сидорова РИА "Новости".
При этом он подчеркнул, что представители Лазаревой продолжают оспаривание решения первой инстанции.
Ранее апелляционный суд Кувейта заявлял о готовности освободить осуждённую Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динаров (около $65,7 млн).
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени