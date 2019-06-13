Савченко призвала Украину уйти во внеблоковый статус

Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что Украина должна ввести внеблоковый статус, чтобы разобраться с внутренними проблемами. Об этом она сообщила в эфире телеканала NewsOne.

— Украине на некоторое время нужно уйти во внеблоковый статус, чтобы сделать свою домашнюю работу. Мы не можем пойти с нашими проблемами к кому-нибудь. Тот, кто поможет нам решить проблемы, не всегда окажется нашим другом и может попросту захватить нас. Тот, кто не хочет заниматься нашими проблемами, будет постоянно оттягивать время и это ничего не изменит, — заявила Савченко.

Она добавила, что стране необходимо переосмыслить своё положение в мире. При всех ресурсах, которыми обладает Украина, страна распоряжается ими неправильно. Нужно восстановить заводы, производство качественной техники. Только в этом случае Украина вновь станет "сильной и независимой", подчёркивает депутат.