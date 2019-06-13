В Грузии хотят установить прямое авиасообщение с США

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в ходе визита в Вашингтон заявил, что Тбилиси хочет наладить прямое авиасообщение с городами США.

— Ежедневно в Грузию осуществляется более 100 прямых рейсов из стран Азии, Европы и Ближнего Востока, и мы очень интенсивно работаем над началом прямых рейсов между Грузией и США, — заявил Бахтадзе.

При этом сейчас в Грузии стремятся к тому, чтобы страна стала "перекрёстком между Азией и Европой". Бахтадзе также отметил, что несколько лет назад ситуация была прямо противоположной. Тогда в Грузию совершалось лишь несколько рейсов из стран Европы.