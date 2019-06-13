Трамп заявил, что принял бы компромат на своих соперников по предвыборной гонке

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу АВС заявил, что не отказался бы получить компромат на своих соперников по борьбе за президентский пост на выборах 2020 года.

Журналист поинтересовался у президента, как бы он поступил, если бы представители других стран предложили ему информацию о его сопернике.

— Я думаю, что, может быть, стоит выслушать. Нет ничего плохого в том, чтобы выслушать, — заявил Трамп.

Ранее Лайф рассказывал о результатах опроса, согласно которым большая часть американцев не выбрала бы Дональда Трампа президентом страны, если бы голосование проходило сегодня.