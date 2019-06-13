В России на базисе технологий комбайнов создадут беспилотные трамваи

При создании машины планируется применить технологию "машинного зрения", позволяющую анализировать ситуацию.

Беспилотный пассажирский трамвай Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ) будет создаваться на техническом базисе сельского хозяйства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрея Жерегелю.

— Мы хотим разработать "машинное зрение" и попытаться внедрить отработанные нашим НПО автоматики технологии, в том числе разработанные для сельского хозяйства, комбайнов, то есть адаптировать их для трамвая для беспилотного вождения, — пояснил глава ОРКК.

Согласно информации Жерегели, трамвай является удобным средством для внедрения беспилотного вождения. Технология "машинного зрения" позволяет оперативно проанализировать окружающую обстановку и действовать исходя из полученных данных.

Конкурс на разработку нового беспилотника был разыгран месяц назад. Глава ОРКК подчеркнул, что машина получится модульной, низкопольной и состоящей из композитных материалов.