На Камчатке пресекли попытку вывоза 1,2 т нелегально добытого лосося

Нанесённый ущерб, по предварительным оценкам, превышает 9 миллионов рублей. Обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции при поддержке инспекторов ассоциации "Река большая" задержали мужчину при попытке вывоза из районов промысла более 1,2 тонны незаконно добытого лосося. Об этом сообщили представители организации.

Как уточняется, нарушитель пытался вывезти груз на своей машине, но его вовремя остановили.

— В кузове машины обнаружено 805 экземпляров нерки общим весом 1214 кг. Документов, подтверждающих законность вылова и транспортировки рыбы, водитель предоставить не смог, — цитирует сообщение ТАСС.

По предварительным данным, улов изъяли и сдали на хранение. Нанесённый мужчиной ущерб, по оценкам экспертов, превышает 9 миллионов рублей. Обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела.