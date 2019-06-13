Трамп и Дуда заявили о новом уровне отношений США и Польши

1

Фото © Zuma/TASS

Отношения между США и Польшей вышли на новый уровень, в том числе и благодаря установленной договорённости об увеличении численности американских войск в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Лидеры двух стран подтвердили, что двусторонние связи достигли нового уровня — в том числе благодаря обещанию увеличить военное присутствие сил США в Польше, — говорится в заявлении.

Ранее американский лидер выразил надежду, что отношения России и Польши улучшатся, а сам Анджей Дуда и вовсе пожелал, чтобы Москва и Варшава стали друзьями.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×