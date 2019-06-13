Пожарные вытащили семь человек из горящего дома в Хабаровском крае

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Фото © PIxabay

В городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пожарные сумели спасти семь человек из горящего дома, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло в подвале пятиэтажного дома в ночь на 13 июня. При этом самостоятельно жилище смогли покинуть восемь человек. Ещё семерых, среди которых было четверо детей, вывели пожарные.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров, а его причины выясняются.

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