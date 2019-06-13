В Идлибской зоне вступил в силу режим прекращения огня

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Фото © dpa / picture-alliance / Anas Alkharboutli

В Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня. Соответствующее заявление сделал глава Центра по примирению сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

Как уточняется, инициативу России о соглашении поддержала Турция.

В результате фиксируется значительное снижение количества обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, — цитирует Купчишина "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии.

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