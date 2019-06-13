В Идлибской зоне вступил в силу режим прекращения огня

В Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня. Соответствующее заявление сделал глава Центра по примирению сторон генерал-майор Виктор Купчишин.
Как уточняется, инициативу России о соглашении поддержала Турция.
— В результате фиксируется значительное снижение количества обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, — цитирует Купчишина "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени