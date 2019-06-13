В МИД Сербии заявили о готовности принять саммит РФ и США

Сербия готова взять на себя роль посредника по налаживанию отношений между Россией и США, проведя на своей территории саммит этих двух стран. Об этом сообщил "Известиям" первый вице-премьер, возглавляющий МИД балканского государства, Ивица Дачич.

— Мы это уже предлагали два года назад, предложим и вновь. Думаю, что это идеальное решение. Белград всегда являлся местом встреч для различных политических сил. Поэтому мы готовы организовать такого рода переговоры, — предложил Дачич.

Он отметил, что Белград заинтересован в нормализации отношений РФ и США и в стабильной обстановке на международной арене.