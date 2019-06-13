СМИ: Российские вузы с 2021 года могут начать выдавать цифровые дипломы

Документ может стать частью цифрового портфолио человека, доступ к которому получат и работодатели.

Российские университеты уже с 2021 года могут начать выдачу дипломов о высшем образовании цифрового образца. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Отмечается, что документ может помочь в борьбе с поддельными дипломами. Такая модель уже в текущем году будет опробована в пяти российских вузах, а ещё 15 обкатают систему в 2020 году.

Диплом подобного образца может стать частью цифрового портфолио человека, доступ к которому получат и работодатели. Учитываться в нём будут самые разные достижения выпускника, а типовое решение для резюме разместят в этом году на сайте "Современная цифровая образовательная среда".