По данным исследования, Санкт-Петербург также потерял несколько десятков пунктов в рейтинге.

Москва больше не входит в топ-100 самых дорогих городов мира для иностранцев — в связи со снижением курса рубля по отношению к доллару, падением цен на нефть и антироссийскими санкциями. Об этом сообщается в глобальном исследовании стоимости проживания, проведённом консалтинговым агентством ECA International.

По оценке агентства, Москва вмиг потеряла 66 пунктов в топе и "упала" на 120-ю строчку рейтинга. Подобное случилось и с Санкт-Петербургом, который оказался на 172-м месте, пропустив 31 позицию.

— Более низкие цены на нефть и экономические санкции против России оказали давление на рубль, что привело к его обесцениванию по отношению к другим крупным валютам, сделав в этом году страну дешевле для иностранных сотрудников, — отметил итоги анализа глава производственного отдела агентства Стивен Килфеддер.

Проведённое агентством исследование выявило, что самым дорогим городом для проживания иностранных граждан является столица Туркмении Ашхабад, который опередил два швейцарских мегаполиса: Цюрих (2-е место) и Женеву (3-е место). Далее по списку идут Гонконг (Гонконг) — 4-е место, Базель (Швейцария) — 5-е, Берн (Швейцария) — 6-е, Токио (Япония) — 7-е, Сеул (Республика Корея) — 8-е, Тель-Авив (Израиль) — 9-е и Шанхай (КНР) — 10-я строчка.