Историю с исчезновением кота Алибасова назвали выдумкой

Подруга продюсера уверена, что он будет сильно возмущён, когда придёт в себя и узнает обо всём произошедшем.

Окружение продюсера Бари Алибасова пиарится на его госпитализации и позволяет себе много лишнего. Такое мнение выразила его подруга, писательница Лена Ленина.

Она также раскритиковала фотографии, которые сын Алибасова позволил себе выложить в Сеть, и заявила, что новость о пропаже любимого питомца продюсера — фейк.

— Готова спорить на миллион, что кот живёт себе спокойненько у личного ассистента и бессменного заместителя по всем вопросам Бари Каримовича Сергея Моцаря и ждёт своего хозяина, — призналась писательница "Комсомольской правде".

По её мнению, ассистент Алибасова никак не комментирует новость "по долгу службы" и ждёт выздоровления начальника.

Как сообщалось ранее, кот Бари Алибасова, канадский сфинкс по кличке Чуча, пропал из квартиры продюсера вечером 11 июня во время пресс-конференции для журналистов.

Напомним, Бари Алибасов сейчас находится в больнице. Он был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб. Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. 11 июня Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, однако временно потерял речь и забыл своё имя. Ещё три дня продюсер должен находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы они исключили все риски.