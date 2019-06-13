Депутат Рады заявил, что Зеленский ведёт Украину к катастрофе

По мнению парламентария, стране не стоит разрывать все связи со своими восточными партнёрами.

Президент Украины Владимир Зеленский ведёт страну к катастрофе. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По его мнению, пока что администрация Зеленского показывает лишь своё желание усугубить конфликт на Донбассе, а не завершить его. При этом Рабинович желает видеть в стране "движение", а не "бесконечный 95-й квартал".

— То, что сейчас происходит, это полная профессиональная катастрофа, и мы к этому идём. Нельзя разрывать всё, что хоть чуть-чуть ещё шевелится, нельзя разрывать связи с восточными партнёрами, нам надо стать независимой страной, Швейцарией Восточной Европы, торгующей и с Востоком, и с Западом, — заявил Рабинович.

Депутат также считает, что Украина не сможет прийти к миру из-за появления НАТО.