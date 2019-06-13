Лазарев спел русскую версию песни Scream на концерте в честь Дня России

Российский певец Сергей Лазарев впервые исполнил русскую версию своей песни Scream, прозвучавшей на Евровидении-2019. Лайф вёл трансляцию концерта на Красной площади, на котором композиция прозвучала впервые.
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С Днем России! Сегодня на Красной Площади состоится ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРЕМЬЕРА русской версии песни “Scream” , в честь праздника Нашей страны! Смотрите в эфире на Телеканале Россия -1 ! Я очень надеюсь , что вам понравится!! Нашей стране я желаю еще большего процветания, справедливости, мира, свободы, доброты и светлого будущего!!! #СДнемРоссии #Россия #Скрим #Scream #Крик
Ранее певец сообщил в своём инстаграме, что намеренно подготовил трек к этой знаменательной дате и надеется, что его по достоинству оценят.
— Нашей стране я желаю ещё большего процветания, справедливости, мира, свободы, доброты и светлого будущего, — добавил он.
Напомним, финал Евровидения прошёл 18 мая в Тель-Авиве. За победу в песенном конкурсе боролись представители 26 государств. Первое место по итогам голосования жюри и зрителей занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, второе — итальянец Mahmood, третье — представитель России Сергей Лазарев.
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