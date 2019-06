Лазарев спел русскую версию песни Scream на концерте в честь Дня России

View this post on Instagram

С Днем России! Сегодня на Красной Площади состоится ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРЕМЬЕРА русской версии песни “Scream” , в честь праздника Нашей страны! Смотрите в эфире на Телеканале Россия -1 ! Я очень надеюсь , что вам понравится!! Нашей стране я желаю еще большего процветания, справедливости, мира, свободы, доброты и светлого будущего!!! #СДнемРоссии #Россия #Скрим #Scream #Крик