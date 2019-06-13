Лазарев спел русскую версию песни Scream на концерте в честь Дня России

Российский певец Сергей Лазарев впервые исполнил русскую версию своей песни Scream, прозвучавшей на Евровидении-2019. Лайф вёл трансляцию концерта на Красной площади, на котором композиция прозвучала впервые.

Ранее певец сообщил в своём инстаграме, что намеренно подготовил трек к этой знаменательной дате и надеется, что его по достоинству оценят.

— Нашей стране я желаю ещё большего процветания, справедливости, мира, свободы, доброты и светлого будущего, — добавил он.

Напомним, финал Евровидения прошёл 18 мая в Тель-Авиве. За победу в песенном конкурсе боролись представители 26 государств. Первое место по итогам голосования жюри и зрителей занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, второе — итальянец Mahmood, третье — представитель России Сергей Лазарев.