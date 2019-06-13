СМИ: США могут вернуть порядка 50 тысяч мигрантов в Мексику

Такое возможно благодаря достижению договорённости между двумя странами по вопросу миграционной политики.

Около 50 тысяч мигрантов, стремящихся получить убежище в США, могут быть отправлены обратно в Мексику в течение нескольких месяцев. Подобную оценку ситуации дал заместитель министра внутренних дел латиноамериканской страны по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас, слова которого приводит газета El Universal.

Иностранцы будут находиться на территории Мексики, в то время как власти США будут рассматривать их запросы. Подобный механизм будет функционировать согласно договорённостям Вашингтона и Мехико.

— Я думаю, что в ближайшие месяцы мы преодолеем уровень в 50 тыс. человек, — заявил замглавы МИД, отметив, что уже сейчас зарегистрировано рекордное число запросов на предоставление убежища.

Напомним, в начале июня американский лидер заявил, что Вашингтон и Мехико достигли договорённости по вопросам миграции, согласно которому латиноамериканская страна должна снизить поток нелегальных мигрантов в США за 45 дней.