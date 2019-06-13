Россияне назвали свой самый любимый мультфильм

Любопытно, но лидер списка завоевал симпатии больше половины наших соотечественников.

Советский мультфильм "Ну, погоди!" стал самым любимым у россиян. Такой вывод можно сделать на основании данных опроса "ВЦИОМ-Спутник", которые приводит РИА "Новости".

Так, за приключения зайца и волка высказалось 65% респондентов. На второй строчке списка оказался мультфильм "Каникулы в Простоквашино" (31%), а тройку замыкает "Маша и Медведь" (16%).

В лидерах также оказались "Винни-Пух", "Чебурашка и крокодил Гена", "Кот Леопольд" и "Ёжик в тумане".