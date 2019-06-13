Эксперт рассказала, как правильно выбирать клубнику

Эксперт советует москвичам покупать только сухую клубнику, об этом начальник управления Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерина Чердакова сообщает РИА "Новости".

— Клубнику стоит покупать всё-таки не раньше середины июня. При выборе ягоды важно обращать внимание на её внешний вид. Ягоды должны быть сухими, без наличия влажности на поверхности. Влага на поверхности ягод может свидетельствовать о порче либо о неправильной температуре хранения. Например, когда она стояла в холодильнике, а потом её выставили на продажу, ягода не будет храниться и быстро испортится, — пояснила Чердакова.

Начальник по качеству отметила, что в ягодах содержится много необходимых веществ, однако, чтобы они действительно приносили пользу, их нужно уметь выбирать.