Вашингтон изменил написание Киева в международной базе

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Фото © Flickr / Mike Mozart

Совет США по географическим названиям изменил написание столицы Незалежной в международной базе с Kiev на Kyiv. Соответствующее заявление сделало диппредставительство Украины в Вашингтоне.

Соответствующие изменения в официальной базе Совета по географическим названиям будут сделаны 17 июня, — отметили украинские дипломаты.

Ранее сообщалось, что Конгресс США планирует выделить 250 миллионов долларов для оказания "военной помощи" Украине.

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