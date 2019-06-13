Вашингтон изменил написание Киева в международной базе

Совет США по географическим названиям изменил написание столицы Незалежной в международной базе с Kiev на Kyiv. Соответствующее заявление сделало диппредставительство Украины в Вашингтоне.
— Соответствующие изменения в официальной базе Совета по географическим названиям будут сделаны 17 июня, — отметили украинские дипломаты.
Ранее сообщалось, что Конгресс США планирует выделить 250 миллионов долларов для оказания "военной помощи" Украине.
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