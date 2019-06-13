В Забайкалье пресечён вывоз из России в Китай двадцати медвежьих лап

Злоумышленники, скорее всего, уповали на низкую бдительность таможенников и пограничников в это время года.

Таможенный контроль вместе с пограничной службой пресёк попытку незаконного провоза из России в Китай через железнодорожный пункт пропуска (ЖДПП) Забайкальск 20 лап животных, которые, ориентировочно, принадлежат медведю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Читинской таможни.

— Должностными лицами Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю и таможенного поста ЖДПП Забайкальск было обнаружено 20 лап животного, предположительно медведя, общий вес лап составил 27,2 кг. Лапы были обнаружены в вагоне с рудой, — говорится в сообщении.

Злоумышленники спрятали контрабанду в синтетические мешки, засыпав их рудой. В связи с тем, что лето — не сезон для подобного рода контрабанды, преступники, по всей видимости, надеялись, что бдительность пограничников будет снижена.

Лапы и другие части диких животных пользуются в Китае большим спросом. Их употребляют в пищу в качестве деликатесов и используют в народной медицине.