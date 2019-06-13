Около шести тысяч жителей Индонезии покинули дома из-за наводнений

Центральную часть Индонезии из-за оползней и наводнений вынужденно покинули по меньшей мере 5703 её жителя. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.

По предварительным данным, после серии ливней из берегов вышли реки Лалинду, Валасола и Ландаве. Именно это и спровоцировало массовый исход местного населения.

Как сообщает Нугрохо, в результате бедствия 202 дома были смыты, также было уничтожено четыре моста. По его данным, сейчас власти страны делают всё возможное для урегулирования ситуации.