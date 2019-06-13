В Раде объяснили, как Киеву поможет диалог с Россией

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne заявил, что диалог Киева с Москвой поможет разрешить конфликт внутри страны и уменьшить цены на ЖКХ.

— Мы считаем, что надо искать диалог с Россией. Потому что сегодня с Российской Федерацией мы найдём ответы на все вопросы. Мы найдём ответы на вопросы: "Как найти мир?", "Как сделать жизнь людей дешевле?", — заявил Шуфрич.

Ранее ещё один парламентарий — Вадим Рабинович — в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что президент страны Владимир Зеленский ведёт Незалежную к катастрофе.