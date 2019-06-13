Пушков о возвращении РФ в ПАСЕ: Украина сможет ответить только истерикой

Сенатор оценивает статью Климкина как простое сотрясение воздуха из-за того, что Незалежная зависима от европейских стран.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Павла Климкина в отношении возможного возвращения РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сенатор сообщил в "Твиттере".

Пушков считает, что Украина зависима от европейских стран и институтов, в связи с чем не сможет дать ответ.

— Это просто сотрясение воздуха. Украина полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов. Единственной ответной мерой будут новые истерики при прежнем заискивании, — заявил Пушков.

Ранее Лайф писал о заявлении министра иностранных дел Украины Павла Климкина в статье для "Европейской правды".