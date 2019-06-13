Путин назвал ШОС серьёзной и многоплановой организацией

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир" заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала достаточно серьёзной и многоплановой организацией.

Глава государства отметил, что ШОС родилась "естественным путём" в середине 90-х годов прошлого века. По началу организация занималась пограничными вопросами между Россией, Китаем и рядом республик бывшего СССР, однако вскоре формат изменился ввиду успешности работы ШОС.

— В ходе её работы выяснилось, что задачи, которые она перед собой ставит, вопросы, которые она решает, являются привлекательными и для других стран региона, поэтому очень многие государства в различном качестве — это уже 18 стран, по-моему — и в качестве полноценных членов организации, и в качестве наблюдателей присоединились к её работе. Таким образом, ШОС стала достаточно серьёзной и многоплановой региональной организацией, — заявил российский лидер.

Напомним, что саммит стран ШОС пройдёт в Бишкеке 13–14 июня. Ранее президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ подготовку к мероприятию.