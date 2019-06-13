Чубайс призвал ввести в России углеродный налог

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать вредные выбросы в атмосферу. Об этом он сообщил РИА "Новости" на просторах ПМЭФ.
Чубайс отметил, что в связи с подготовкой к ратификации Парижского соглашения по климату, содержащего ряд вопросов по изменению количества выбросов, России необходимо ввести систему подсчёта для регулирования данной проблемы.
— А дальше начинается самый сложный вопрос, который надо решать, — углеродный налог. Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер, — раскрывает подоплёку проблемы Чубайс.
Он добавил, что за последние несколько лет Евросоюз принял ряд решений, способствующих обложению дополнительным налогом товаров, ввозимых в ЕС, изготовление которых не соответствует требованиям по предельным выбросам СО2. В том случае, если Россия не примет во внимание эту политику, то через несколько лет будет перекрыт экспорт, подытожил Чубайс.
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