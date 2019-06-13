Чубайс призвал ввести в России углеродный налог

Экономист считает, что в процессе подготовки к ратификации Парижского соглашения необходимо установить объёмы выбросов.

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать вредные выбросы в атмосферу. Об этом он сообщил РИА "Новости" на просторах ПМЭФ.

Чубайс отметил, что в связи с подготовкой к ратификации Парижского соглашения по климату, содержащего ряд вопросов по изменению количества выбросов, России необходимо ввести систему подсчёта для регулирования данной проблемы.

— А дальше начинается самый сложный вопрос, который надо решать, — углеродный налог. Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер, — раскрывает подоплёку проблемы Чубайс.