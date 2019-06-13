В Забайкалье в реке нашли тело 6-летней девочки, пропавшей несколько дней назад

В реке нашли тело шестилетнего ребёнка, пропавшего накануне в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь регионального Следственного управления СК РФ Егор Марков.

— Сотрудники МЧС нашли тело шестилетней девочки, пропавшей несколько дней назад. Сейчас следователи выдвигаются к месту обнаружения ребёнка, это в районе села Калдага. Тело девочки находилось в реке. Версия, что утонула, пока подтверждается, — отметил представитель ведомства.

Согласно данным следствия, 10 июня в 23:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже шестилетней девочки в селе Игдоча.

Ребёнка искали несколько дней сотрудники полиции, МЧС, местной администрации и добровольцы. Также в поисках был задействован дрон.