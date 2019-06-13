Путин: Мы будем поддерживать президента Додона

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет продолжать поддерживать лидера Молдавии Игоря Додона.

— Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнёров по коалиции с тем, чтобы они избавились, в конце концов, от этих, как бы так выразиться интеллигентно, в общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть, и, несмотря на какие-то возможные внутренние противоречия, всё-таки нашли бы в себе силы выстроить совместную работу в интересах молдавского государства и молдавского народа. И будем их, безусловно, поддерживать, — заявил Путин в интервью телеканалу "Мир".

Ранее Лайф сообщал, что молдавский парламент избрал премьер-министра, — им стала Майя Санду. Но исполняющий обязанности премьера Павел Филип на следующий день был "повышен" до и.о. президента и получил от Конституционного суда право распустить неугодный парламент. При этом президент страны Игорь Додон аннулировал данный указ.