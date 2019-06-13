Путин рассказал о деградации отношений между Россией и США

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир" заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на очень низком уровне и продолжают деградировать.

Они (отношения) деградируют, становятся всё хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями, — заявил Путин.

Их улучшение возможно благодаря встрече президента Путина и его коллеги Дональда Трампа на саммите "Двадцатки" в Осаке. В Белом доме заявили, что рассчитывают на то, что лидеры двух стран смогут обсудить проблемы двусторонних отношений.

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