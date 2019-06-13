Путин надеется на быструю адаптацию Зеленского на новом посту

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир" выразил надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет быстро адаптироваться на новом посту.

— Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдёт достаточно быстро, — заявил российский лидер.

При этом он отметил, что во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме не давал оценку новому лидеру Незалежной, так как пока что нечего оценивать.

Напомним, российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что Зеленский пока что себя никак не проявил на новом посту.