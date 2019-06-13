В Якутии изъяли промышленное золото стоимостью более 18 млн рублей

Сотрудники УФСБ республики Саха (Якутия) изъяли промышленное золото стоимостью более 18 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления по региону.

— В районе посёлка Беркакит Нерюнгринского района была остановлена автомашина марки Toyota Nadia. У пассажира в рюкзаке обнаружено и изъято золото в виде слитков в количестве 7 штук весом свыше 6,7 кг. Согласно котировке Центрального банка Российской Федерации, стоимость золота составляет около 18,5 млн рублей, что является крупным размером, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и перевозки драгоценных металлов в крупных размерах. По данным следствия, злоумышленник планировал вывезти золото за пределы Якутии и продать его.