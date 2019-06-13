Путин заявил, что России не стоит вмешиваться в переговоры США и Китая

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Владимир Путин. Фото © Рюмин Александр/ТАСС

Между Китаем и США есть много специфических отношений в сфере производства и финансов, и Россия не должна вмешиваться в переговорный процесс. Об этом в интервью телеканалу "Мир" заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, Китай является огромной фабрикой по производству товаров для всего мира, в том числе США.

Глава государства пояснил, что американцы размещают в Китае свои производства, создают рабочие места, а китайцы, когда продают свои товары на внешних рынках, значительную часть выручки в виде золотовалютных резервов хранят в американских ценных бумагах.

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