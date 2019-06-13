В "Роскачестве" рассказали, как приготовить вкусную окрошку и сбросить пару кило

"Роскачество" составило список рекомендаций для приготовления "самого летнего блюда" — качественной окрошки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Холодный, лёгкий и освежающий суп, подходящий как для обеда, так и для ужина, может помочь сбросить пару килограммов за неделю, если готовить его без колбасы и картошки на кислом домашнем квасе или кефире.

— Готовить холодный освежающий суп проще простого, главное — купить качественные продукты. В классический вариант рецепта окрошки входят: картофель, яйца, огурцы, редис, укроп, зелёный лук, сметана для заправки и, конечно, квас. Классическая окрошка заливается квасом, — поясняют в ведомстве.

Эксперты отмечают, что квас стоит выбирать кисловатый и ни в коем случае не сладкий. Также допускается вариант приготовления блюда на кефире или айране, а некоторые экспериментаторы заливают рыбную окрошку пивом.