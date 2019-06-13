Автомобиль протаранил группу детей в Японии

Автомобиль протаранил группу детей в городе Нисиномия префектуры Хёго в Японии. Как сообщает телеканал NHK, после аварии госпитализированы как минимум двое.
13日午前、兵庫県西宮市で、歩道を歩いていた保育園児の列に車が突っ込み、園児２人がはねられてけがをしました。 https://t.co/bTd54z1x7h— しばだあと・ワーザー・サイモン・イオラニ・ロジャー・プロミス (@shiba_dirt) 13 июня 2019 г.
ДТП произошло около 10:00 утра по местному времени. Машина врезалась в детей, когда они шли по тротуару в сопровождении воспитателя.
Пострадавшие — две девочки пяти и шести лет. Информация о степени тяжести не поступала.
Сообщается, что после дорожно-транспортного происшествия полицейские задержали 69-летнюю женщину.
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