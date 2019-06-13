Автомобиль протаранил группу детей в Японии

Автомобиль протаранил группу детей в городе Нисиномия префектуры Хёго в Японии. Как сообщает телеканал NHK, после аварии госпитализированы как минимум двое.

ДТП произошло около 10:00 утра по местному времени. Машина врезалась в детей, когда они шли по тротуару в сопровождении воспитателя.

Пострадавшие — две девочки пяти и шести лет. Информация о степени тяжести не поступала.

Сообщается, что после дорожно-транспортного происшествия полицейские задержали 69-летнюю женщину.