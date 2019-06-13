Десятиклассник и студент ограбили прохожего на юго-востоке Москвы

Десятиклассник и студент второго курса одного из вузов ограбили прохожего на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, молодые люди 1997 и 2003 года рождения подошли к мужчине, пригрозили ему пистолетами и похитили сотовый телефон и наручные часы. Ущерб составил 18 тысяч 500 рублей.

Вскоре злоумышленники были пойманы, заведено уголовное дело о разбое. Факт задержания подтвердили в пресс-службе главка московской полиции, но не уточнили подробностей.