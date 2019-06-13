Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов

Одним из популярных ответов респондентов стали банковские вложения и вложение средств в собственный бизнес.

Большинство россиян, если бы выиграли в лотерею миллион долларов, тратили бы деньги на обучение и медицинские услуги для себя и своих близких. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир".

Социологи опросили полторы тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше из городов и посёлков во всех федеральных округах. Нужно было ответить всего на один вопрос: куда бы вы потратили миллион долларов, если бы выиграли его в лотерею?

Второй по популярности ответ: купил бы автомобиль, недвижимость или другой предмет роскоши. На третьем — мечты о том, чтобы вложить миллион в банк и жить на проценты.

Отметим, что подобные опросы проводились в 2006 и 2012 годах. Так социологи выяснили, что основные ценности у россиян почти не меняются. 13 лет назад всё те же 25% опрошенных людей отвечали, что лотерейный выигрыш потратили бы на обучение и здоровье.

Россиян, которые потратили бы миллион долларов на покупку машины, недвижимости и других предметов, в сравнении с 2006 и 2012 годами стало меньше. Раньше такие ценности выбирали 33% опрошенных, а не как сейчас — 24%.

А вот банковские вложения людей стали интересовать больше, чем в прошлых годах. Раньше только 12–13% решились бы жить на проценты, теперь — 18%.

Стал популярным ответ и про мечты о вложении денег в собственный бизнес. Сегодня так поступили бы 15% россиян. В предыдущие годы — 9%.

Любопытно, что ещё один опрос недавно показал, что 80% россиянок хотели бы открыть свой бизнес. Однако девушки боятся кредитов и потому не решаются начинать "дело".