В Бурятии военного оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконное хранение оружия

Правоохранители изъяли у него нарезное огнестрельное оружие — винтовку Мосина калибра 7,62 мм со сбитыми номерами.

Военнослужащего-контрактника оштрафовали в Бурятии на 100 тысяч рублей за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по региону.

В частности, как отметили в ведомстве, военнослужащий одной из воинских частей Улан-Удэнского гарнизона использовал оружие для тренировки в стрельбе.

Уточняется, что в январе 2019 года правоохранители изъяли у него нарезное огнестрельное оружие — винтовку Мосина калибра 7,62 мм со сбитыми номерами, а в ходе следствия он сам выдал охотничье двуствольное ружьё ТОЗ, самодельную малокалиберную винтовку, а также более тысячи боеприпасов различного калибра.