Названо число россиян, занимающихся спортом на работе

Высокий процент таких людей зафиксирован в образовательных учреждениях, и это обусловлено тем, что организации имеют спортивные клубы.

Стало известно количество россиян, которые занимаются спортом или физкультурой на работе. Как сообщает RT со ссылкой на Минспорт страны, по сравнению с 2017 годом в 2018-м любителей физических нагрузок стало на три процента больше.

Так, в прошлом году физкультурой и спортом на рабочем месте занимались 28% россиян (из тех, кто официально трудоустроен), а доля студентов и учащихся составила 83%. Что касается последних, то такой высокий процент обусловлен тем, что половина всех образовательных организаций имеют спортивные клубы.

В то же время доля россиян в возрасте от трёх до 79 лет, которые занимаются физкультурой и спортом, составила около 40%.

Ранее сообщалось, что россияне пожаловались, что работодатели не стимулируют их к занятиям спортом.