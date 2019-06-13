В Петербурге прошла ночная репетиция "Алых парусов" — видео

В Санкт-Петербурге завершаются последние приготовления к самому яркому празднику выпускников — "Алые паруса". Минувшей ночью прошла репетиция мероприятия. Видеозаписи жители города разместили в социальных сетях.
Ставший символом праздника бриг "Россия" несколько раз прошёл под Троицким мостом, который специально развели для репетиции. Корабль отрепетировал маршрут, по которому будет следовать на празднике выпускников 23 июня.
За репетицией наблюдали сотни горожан.
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