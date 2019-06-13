В Сочи заметили человека, похожего на умершего в СИЗО главаря банды Цапков

Жители города даже обратились к прокурору, чтобы он провёл проверку и выяснил, действительно ли человек на фото — Сергей Цапок.

В Сочи на месте ДТП заметили мужчину, похожего на умершего в СИЗО главаря кущёвской банды Сергея Цапка, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Фото с места аварии появилось в соцсетях. Теперь жители станицы Кущёвской сомневаются в том, что главарь банды Цапков скончался от инсульта в следственном изоляторе в 2014 году.

Люди обратились к прокурору Сочи, чтобы он провёл проверку и выяснил, действительно ли человек на фото — Сергей Цапок.

— Я считаю, что он похож. Изменения есть, которые можно сделать пластикой. Если окажется, что это он, то это будет скандалище. Я боюсь представить, что будет, — прокомментировал юрист Максим Кошелев, представлявший интересы потерпевших по делу кущёвской ОПГ.

Банда Цапков орудовала в Краснодарском крае с начала 90-х. Осенью 2010 года стало известно о массовом убийстве в станице Кущёвской. В собственном доме была убита целая семья. При этом из 12 убитых четверо были детьми.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Сергея Цапка и его подельников — Владимира Алексеева и Игоря Черных — к пожизненному сроку. Другие подельники — Николай Цапок, Вячеслав Цеповяз, Андрей Быков и Вячеслав Рябцев — получили по 20 лет колонии, ещё один член банды, Владимир Запорожец, — 19 лет.

Тогда же защита Сергея Цапка обжаловала приговор в Верховном суде РФ. В 2014-м последний признал законным приговор участникам банды, но постановил прекратить уголовное дело в отношении Цапка, который умер от инсульта в одном из краснодарских СИЗО.