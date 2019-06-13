Бари Алибасов до сих пор находится в реанимации в тяжёлом состоянии

Музыкальный продюсер Бари Алибасов до сих пор в реанимации. Его состояние по-прежнему оценивается как тяжёлое, сообщили в справочной службе НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского.
— Состояние тяжёлое, он по-прежнему в токсикореанимации, — приводит слова медиков агентство "Москва".
Как уже сообщал Лайф, продюсер был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб. Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. 11 июня Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, однако временно потерял речь и забыл своё имя.
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