Павел Дуров рассказал, откуда велась DDoS-атака на Telegram

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Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр

DDoS-атака на Telegram, которая 12 июня привела к сбоям в работе сервиса, была преимущественно из Китая. Об этом в "Твиттере" сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

IP-адреса в основном были из Китая. Исторически сложилось так, что все самые крупные атаки, которые мы испытывали, совпадали по времени с протестами в Гонконге, координировавшимися через Telegram. Этот случай не стал исключением, — написал предприниматель.

Как сообщал Лайф, с проблемами в работе мессенджера столкнулись жители Восточного побережья США, пользователи из Бразилии, Аргентины, Парагвая, Коста-Рики, Доминиканской Республики, а также некоторых стран Ближнего Востока и Европы.

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