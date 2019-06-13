Павел Дуров рассказал, откуда велась DDoS-атака на Telegram

DDoS-атака на Telegram, которая 12 июня привела к сбоям в работе сервиса, была преимущественно из Китая. Об этом в "Твиттере" сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

— IP-адреса в основном были из Китая. Исторически сложилось так, что все самые крупные атаки, которые мы испытывали, совпадали по времени с протестами в Гонконге, координировавшимися через Telegram. Этот случай не стал исключением, — написал предприниматель.

IP addresses coming mostly from China. Historically, all state actor-sized DDoS (200-400 Gb/s of junk) we experienced coincided in time with protests in Hong Kong (coordinated on @telegram). This case was not an exception. — Pavel Durov (@durov) 12 июня 2019 г.

Как сообщал Лайф, с проблемами в работе мессенджера столкнулись жители Восточного побережья США, пользователи из Бразилии, Аргентины, Парагвая, Коста-Рики, Доминиканской Республики, а также некоторых стран Ближнего Востока и Европы.