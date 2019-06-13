Синоптики опровергли сообщения о похолодании до +1 в Москве

При этом, по словам специалиста, температура в ближайшие ночи действительно будет ниже обычной июньской.

Синоптики опровергли информацию о похолодании до +1 градуса в столичном регионе. Об уточнённом прогнозе рассказал ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— Это ерунда полная. В ночь ожидается +8...+10. Это, конечно, низкие для июня температуры, но о +1 никакой речи быть не может, — цитирует Тишковца РИА "Новости".

При этом ранее синоптики сообщили, что в четверг, 13 июня, в Москве заметно посвежеет, а наиболее холодной станет ночь на пятницу: в области температура может опуститься до +5 или местами до +1.