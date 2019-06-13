Приложения "Яндекса" и "Касперского" потеряли некоторые функции из-за Google

Новая политика компании гласит, что теперь мобильные приложения не могут запрашивать доступ к звонкам и СМС, если они в состоянии работать без него.

Некоторые функции приложений "Яндекса" и "Касперского" оказались недоступными для пользователей. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу российских компаний, причиной этому стала политика Google по борьбе с мошенническими приложениями.

В частности, пользователи "Яндекса" жалуются, что не могут воспользоваться дополнением "Автоматический определитель номера" (АОН), а в антивирусе Kaspersky Internet Security пропала функция "Фильтр звонков", позволяющая блокировать звонки с определённых номеров телефона.

Говоря о приложении "Яндекса", по словам представителя компании, функция АОН будет работать на последних версиях Android, но только если выбрать в качестве голосового помощника "Алису", а не Google Assistant.

Хуже дела обстоят с "Касперским". Чтобы он соответствовал политике Google, эту функцию просто удалили. "Отдельные случаи" изменения функционала приложений в американской компании не комментируют.

Согласно новой политике использования Android, мобильные приложения теперь не могут запрашивать доступ к звонкам и СМС, если они в состоянии работать без него. До 9 марта этого года разработчикам было поручено привести свою продукцию в соответствие с новыми правилами.