Названы признаки опасных интернет-магазинов

Среди них — низкие цены, отсутствие контактной информации о магазине и невозможность самовывоза.

Роспотребнадзор опубликовал памятку, как выбирать интернет-магазины и не стать жертвой обмана. Специалисты уверены, россияне часто сами совершают ошибки: невнимательно изучают контактную информацию торговой точки и спешат с выбором товара.

Открывают список подозрительных признаков опасных интернет-магазинов слишком низкая цена и слова "акция" или "количество ограниченно" в описании товара.

— Имейте в виду, что мошенники часто используют данный приём для привлечения жертв, — говорится в памятке.

Также ведомство просит обращать внимание на требование предоплаты. Особенно с использованием анонимных платёжных систем, электронных денег или с помощью банковского перевода на карту частного лица. Плюс не стоит доверять продавцам, которые шлют отсканированное изображение паспорта.

Отсутствие курьерской доставки и возможности самовывоза тоже не сулит ничего хорошего: магазин может забрать деньги и отправить фальшивую квитанцию об отправке товара.

На сайте магазина должны быть сведения о продавце, контактная информация и определённая история — не доверяйте сайтам, зарегистрированным пару дней назад.

Напомним, что недавно ведомство рассказывало, как выбирать мороженое и средство от насекомых.