Более 50 детей умерли в Индии из-за плодов личи

Ещё около 40 несовершеннолетних с похожими симптомами находятся в реанимационных отделениях.

По меньшей мере 53 ребёнка умерли в индийском штате Бихаре от заболевания мозга, предположительно вызванного потреблением плодов личи. Об этом сообщает местное информационное издание The Hindu.

По словам врачей, вспышка синдрома острого энцефалита (AES), вероятно, связана с токсичным веществом, который содержится в плодах личи. Специалисты считают, что вспышки AES на севере и востоке Индии связаны с тем, что дети едят незрелые фрукты натощак.

Незрелые плоды содержат токсины гипоглицин А и метиленциклопропилглицин (MCPG), которые вызывают тошноту при попадании в организм в больших количествах. Гипоглицин содержится в незрелых плодах личи и вызывает сильную рвоту, а MCPG — растительное ядовитое соединение, содержащееся в семенах личи, — вызывает внезапное снижение уровня сахара в крови, высокую температуру и изменённые психические состояния, ведущие к летаргии, потере сознания и коме.

Впрочем, другая группа медиков считает, что сладкие плоды личи, наоборот, полезны для человека, а причиной массовой гибели детей является распыление дешёвых инсектицидов во время цветения. Токсичные препараты попадают на растение и никуда не исчезают после созревания плодов личи, что и вызывает отравление.

Отметим, что на данный момент более 40 детей проходят лечение в реанимациях местных больниц с симптомами, похожими на те, которые были у погибших.

Примечательно, что это не первый случай отравления плодами личи. Начиная с 1995 года, когда деревья только начинают плодоносить, каждое лето в Бихаре, крупнейшем районе Индии по выращиванию этих деревьев, фиксируются вспышки болезни. В 2014 году она унесла 150 жизней.

Личи (китайская слива) — плодовое вечнозелёное дерево, принадлежащее к семейству сапиндовых. Родиной личи, чьи плоды имеют красно-розовый оттенок и покрыты плотной кожурой с небольшими бугорками, является Китай. Сейчас деревья культивируются по всей территории Китая, Японии, Индии и большинстве других стран Юго-Восточной Азии.