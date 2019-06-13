Россиянин, который стал прототипом героя "Чернобыля", лишился денег на операцию

Ветеран вложил отложенные с пенсии 1,6 миллиона рублей в микрофинансовую компанию, которую лишили лицензии.

Генерал-майор Николай Тараканов, который руководил операцией по удалению высокорадиоактивных элементов из особо опасных зон Чернобыльской АЭС и стал прототипом героя для сериала "Чернобыль", лишился денег на операцию. Об этом сообщает РИА "Новости".

— У меня отказали ноги, у меня болят плечи страшно. Я хожу с костылём. Получил от врачей согласие на лечение в марте. А что я? Денег нет, оплачивать нечем, — рассказал ветеран.

85-летний Николай Тараканов, которого в сериале сыграл британец Ральф Айнесон, должен был лечиться в Израиле. Однако организация, куда он вложил накопленные с пенсий 1,6 миллиона рублей, лишилась лицензии. Тараканову посоветовали идти в суд.

— Естественно, мы нашли адвоката, который стал заниматься. Но ничего он не смог сделать. Необходимо провести досудебное расследование. Месяц, второй, четвёртый, — отметил генерал-майор.

Кроме того, в беседе с журналистом Тараканов высоко оценил игру в сериале Ральфа Айнесона.

Напомним, что сериал HBO "Чернобыль" признали самым популярным в истории. Сериал повествует о катастрофе на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Ликвидаторы аварии сочли киноработу достоверной.