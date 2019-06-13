Оппозиция назвала "шутку" Зеленского о тарифах ЖКХ пощёчиной украинскому народу

Кроме того, новые власти могут работать только по старым "схемам" и "зарабатывать для себя", а не действовать в интересах народа.

Нежелание президента Украины Владимира Зеленского принять меры для снижения тарифов ЖКХ, в частности стоимости газа, противоречит ожиданиям жителей страны и является "пощёчиной" всем жителям Незалежной. Так считают в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

— Откровенной пощёчиной украинскому народу от новой власти стали слова Андрея Геруса. Теперь каждому очевидно, что новая власть не собирается снижать тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а значит, бороться с коррупцией при поставках газа в Украину, — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Таким образом оппозиционный блок отреагировал на заявление представителя украинского лидера Андрея Геруса о том, что президент шутил о высоких тарифах, но "не давал прямых обещаний" их снизить.

Кроме того, в "Оппозиционной платформе" отметили, что новая власть может работать только по старым и готовым "схемам" вроде "Дюссельдорфа+", которая ранее использовалась "преступной властью" бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко.

— И готовую схему "Дюссельдорф+", использовавшуюся преступной властью Порошенко, заменить на другую — "ДюЗЕльдорф+" — и использовать уже в своих интересах, — добавили в партии.

Ранее Лайф писал, что представитель Зеленского Андрей Герус принёс извинения за слова о том, что глава государства пошутил про тарифы ЖКХ, но не планировал их снижать.