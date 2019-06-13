Один человек погиб при взрыве в больнице турецкой Антальи

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Кондиционер взорвался в одной из частных клиник турецкой Антальи. Как сообщает телеканал NTV, в результате инцидента погиб один человек, ещё двое получили ранения.

Взрыв, как сообщается, произошёл в техническом помещении больницы, в котором расположена система кондиционирования. На месте происшествия работают пожарные расчёты.

Состояние пострадавших, а также другая информация уточняется.

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